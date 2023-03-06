Шойгу проинспектировал работу Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал работу ведомства по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

"В Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений", – рассказали в пресс-службе министерства.

В ходе проверки Шойгу показали многофункциональный медцентр, спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных домов. Объекты были построены военными.

Помимо этого, министру обороны доложили о ходе работ по возведению современного комплекса Федерального медико-биологического агентства РФ, нового жилого микрорайона из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.

Ранее Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Восток" в зоне СВО. Глава Минобороны РФ оценил обеспечение группировки и проверил работу медицинских и тыловых подразделений.



Глава Минобороны провел совещание с командующими войск по ситуации в зоне СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!