09:20Политика
Шойгу проинспектировал работу Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса
Фото: Минобороны РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал работу ведомства по восстановлению инфраструктуры Донбасса.
"В Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) глава российского военного ведомства проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений", – рассказали в пресс-службе министерства.
В ходе проверки Шойгу показали многофункциональный медцентр, спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных домов. Объекты были построены военными.
Помимо этого, министру обороны доложили о ходе работ по возведению современного комплекса Федерального медико-биологического агентства РФ, нового жилого микрорайона из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детских садов.
Ранее Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Восток" в зоне СВО. Глава Минобороны РФ оценил обеспечение группировки и проверил работу медицинских и тыловых подразделений.
Глава Минобороны провел совещание с командующими войск по ситуации в зоне СВО
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