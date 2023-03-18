Путин приехал в Крым в годовщину воссоединения полуострова с Россией

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в девятую годовщину воссоединения полуострова с Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кадры ряда телекомпаний.

Как ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер должен был принять участие в открытии значимого культурно-исторического объект, но по видеосвязи. По информации телеграм-канала "Москва 24", Путину показали Школу искусств и детский центр "Корсунь" в Севастополе.

"Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами", – написал в своем телеграм-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.

Дмитрий Песков ранее также анонсировал совещание главы государства по вопросам Крыма.

Накануне Владимир Путин поздравил жителей Крыма и всех россиян с наступающим днем воссоединения полуострова с Россией. По словам президента, это событие является историческим выбором.

На вершине Белой скалы на юге Крыма развернули российский флаг

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