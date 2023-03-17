В кабмине призвали россиян не покупать джинсы каждый сезон

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Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко призвала россиян отказаться от покупок джинсов каждый сезон, заявив, что при производстве этого вида одежды используется значительное количество воды.

Перед каждой новой покупкой Абрамченко рекомендовала гражданам детально проанализировать необходимость товара и подумать о том, как его можно будет утилизировать после эксплуатации.

"Еще джинсы: пожалуйста, не покупайте каждый сезон новые джинсы", – сказала политик в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Абрамченко, носить одну пару джинсов можно долго. В случае появления дефектов россияне могут попытаться "реанимировать" вещь.

Вместе с тем вице-премьер поделилась, что она и члены ее семьи следуют принципам осознанного потребления: приобретают товары с меньшим количеством упаковки, а сама Абрамченко моет пластиковую и стеклянную тару и сортирует отходы.

Соблюдая правила осознанного потребления, россияне смогут внести вклад в защиту и улучшение окружающей среды, уверена политик.

Ранее эколог Аида Леванова назвала Москву самым экологичным российским регионом. Свой выбор эксперт объяснила наличием в городе необходимой инфраструктуры для ведения экологичного образа жизни. Подобный критерий она предложила учитывать при оценке экологичности и других городов.

Эксперты рассказали, как выбрать джинсы

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