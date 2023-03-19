11:16Транспорт
Хуснуллин рассказал Путину о планах реконструкции аэропорта в Мариуполе
Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил президенту РФ Владимиру Путину о планах по реконструкции расположенного в Мариуполе аэропорта, передает ТАСС.
"В конце 2023 года будем реконструировать, уже планируем, что будет полноценным аэропортом с возможностью летать во все города России и за рубеж. Мы поставили его на 2025 год", – заявил Хуснуллин.
Он уточнил, что пока аэропорт в Мариуполе используется для нужд Вооруженных сил РФ. Ближайшие гражданские авиагавани, подчеркнул вице-премьер, доступны в Ростове и Таганроге.
Марат Хуснуллин добавил, что обстрелы Вооруженных сил Украины серьезно повредили аэропорт Мариуполя, однако взлетно-посадочная полоса сохранилась в достаточном объеме.
О поездке Владимира Путина в Мариуполь стало известно в воскресенье, 19 марта. Вместе с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным глава государства объехал за рулем улицы города, осмотрел восстановленное здание филармонии и посетил новый жилой квартал.
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