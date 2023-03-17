Предпринимателей из Москвы пригласили на интенсив в центре "Моя работа"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Бесплатный интенсив для начинающих предпринимателей проведут в Москве по инициативе Центра занятости населения "Моя работа" и образовательного портала одного из российских банков. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Директор службы занятости населения города Андрей Тарасов рассказал, что для бизнесменов в Москве проводят разнообразные обучающие тренинги и марафоны. Новый – "Ближе к делу: интенсив по старту бизнеса" – пройдет во флагманском центре "Моя работа" на улице Шаболовке.

"Трехдневный интенсив поможет участникам развить и научиться применять на практике предпринимательские навыки, протестировать бизнес-идею, доработать ее и запустить успешный проект", – объяснил Тарасов.

Первое занятие запланировано на 27 марта. Представитель банка-партнера проекта проведет лекцию о бизнесе как о системе ценностей и процессов. В частности, планируется рассмотреть важность правильного выбора ниши для достижения успеха и собственных ресурсов.

Второй день интенсива, 29 марта, отведен под разбор ключевых аспектов запуска своего дела и выхода на рынок при условии минимально возможных вложений. Участники занятия попробуют сформировать свои уникальные предложения, в том числе проработают позиционирование и каналы продаж.

На 3 апреля запланирована защита готовых проектов. Во время занятия начинающие предприниматели расскажут о своих продуктах, какую нишу они надеются занять, а также поделятся медиапланом продвижения товара.

Для участия в интенсиве требуется регистрация на сайте центра занятости "Моя работа". Занятия проведет эксперт по маркетингу, директор по контенту образовательного банковского портала Даниил Баженов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о помощи, которую город оказывает женщинам в вопросах трудоустройства и запуска собственного бизнеса. Так, в центрах "Моя карьера" способствуют подбору подходящих вакансий, а также проводят переобучение и организуют специализированные тренинги.

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