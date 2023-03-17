Мишустин заявил о проведении плановых проверок бизнеса только на объектах высокого риска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о сокращении объема плановых проверок бизнеса на ближайшие годы, передает ТАСС.

"В ближайшие восемь лет плановые проверки будут проводиться только в отношении тех контролируемых лиц, чьи объекты отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска", – заявил глава кабмина.

В ходе заседания правительства Мишустин отметил, что соответствующее постановление связано с поручением президента РФ Владимира Путина о сокращении административной нагрузки на хозяйствующие субъекты.

Ранее премьер-министр России подписал постановление, которое снимает запрет на регулирование обязательных требований для бизнеса. Раньше некоторые из них нельзя было скорректировать без переиздания нормативного акта.

До этого стало известно, что мораторий на проверки бизнеса в России продлен на 2023 год. Отмечалось, что контрольные органы будут проверять объекты чрезвычайно высокого и высокого уровня риска, основываясь на специальных индикаторах.

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