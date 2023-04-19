Путин лично посетил штабы в новых регионах, чтобы не отвлекать военных

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Президент РФ Владимир Путин лично посетил штабы в Херсонской области и ЛНР, чтобы не отвлекать военных от дел. Об этом он рассказал на совещании с правительством.

"Целью поездки была встреча с военными. Я не хотел отвлекать их надолго и на большие расстояния от дислокации тех подразделений, которыми они командуют", – заявил Путин.

По словам главы государства, обстановка требует присутствия военных на местах.

18 апреля Владимир Путин прибыл в штабы группировки войск "Днепр" на херсонском направлении и Нацгвардии "Восток" в ЛНР. Президент заслушал доклады командующих и офицеров об обстановке на фронте. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, военачальники не знали о визите Путина.

В тот же день стартовал завершающий этап внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. В ходе него корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработали задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. Путин высоко оценил готовность флота на Дальнем Востоке.