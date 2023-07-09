Кабмин сообщил о компенсации части расходов страховым компаниям в новых регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительство РФ утвердило постановление, согласно которому часть расходов страховых компаний, работающих в Донецкой (ДНР) и Луганской народных республиках (ЛНР), в Херсонской и Запорожской областях, будет компенсирована государством. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Решение о компенсации расходов для компаний позволит установить в новых регионах общероссийские тарифы на страховку, которые помогут привлечь еще больше страховщиков к работе на этих территориях, добавили в правительстве РФ.

"Постановление, устанавливающее механизм такой компенсации, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – указано в сообщении.

Отмечается, что программа льготной ипотеки по ставке не более 2% годовых была запущена для новых регионов в этом году, в данный момент минимальный размер кредита составляет 6 миллионов рублей, жители регионов могут внести первоначальный взнос не менее 10% от всей суммы занимаемых средств.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от "Единой России" Александр Якубовский предложил субсидировать ставку по кредитам проектного финансирования до 2%, что позволит привлечь девелоперов в новые регионы России. В данный момент такого рода кредиты выдаются застройщикам под 5–6% годовых, напомнил он.

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина подтвердили получение соответствующего письма от Якубоского и заявили, что рассмотрят его в установленном порядке.



Программа льготной ипотеки будет доступна в новых регионах