Путин поручил оценить идею об отправке туристов в Крым через новые регионы РФ

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Решение о направлении туристов в Крым через новые регионы РФ, при этом минуя Краснодарский Край, можно принимать только при создании и последующем соблюдении всех мер безопасности, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выступил с данным предложением, добавив, что поездка по новым территориям РФ в процессе путешествий станет для россиян предметом гордости.

"Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых. Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен", – передает слова президента РИА Новости.

Отмечается, что российский лидер поручил региональным властям, транспортным органам, а также МЧС РФ и МВД РФ провести слаженную работу и обеспечить для туристов комфорт.

"Если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь им нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд на Крымский полуостров", – добавил Путин.

Ранее Кондратьев заявлял, что российские туристы могут ездить в Крым на легковых автомобилях, используя транспортный коридор через новые регионы. Он напомнил, что транспортный коридор через новые регионы уже был запущен после теракта на Крымском мосту. Тогда это позволило перераспределить грузопоток и снять напряжение.

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев уточнил, что пиковая загруженность Крымского моста ожидается 16–17 июля. По его словам, такую же оценку подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Однако после достижения пика туристический поток начнет спадать.

До этого многокилометровый затор образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников.

Утром 4 июля затор на подъезде к Крымскому мосту составлял порядка 4 километров. При этом утром 3 июля затор достигал 13 километров.



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