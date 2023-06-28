ГД запретила до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей новых регионов РФ

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Госдума приняла закон, который запрещает взыскивать просроченные долги с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей по кредитам и займам, взятым в банках или микрофинансовых организациях, до 1 января 2026 года. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Отмечается, что закон был принят в целях защиты прав и законных интересов жителей четырех новых регионов РФ, он запрещает возвращать просроченные задолженности, которые появились до 30 сентября 2022 года.

Согласно документу, запрет распространяется на долги физических лиц перед профессиональными кредиторами. При этом он не будет действовать на долги, взятые одним физлицом у другого, но в пределах 50 тысяч рублей, на долги за жилищно-коммунальные услуги и на займы индивидуальных предпринимателей.

Закон вступит в силу через 10 дней с момента его официального опубликования, отметили в ГД.

Ранее сообщалось, что Банк России прорабатывает нормативно-правовую базу для введения ОСАГО в новых регионах РФ с 1 января 2024 года. По данным регулятора, до указанного времени действие закона об ОСАГО не распространяется на новые регионы.

В связи с этим ЦБ РФ подготовил проект указания о территориальном коэффициенте (КТ) ОСАГО для автомобилистов из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Для всех видов транспортных средств коэффициент составит 0,68.



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