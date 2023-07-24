Российские банки обяжут возмещать клиентам деньги, похищенные мошенниками

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Владимир Путин подписал закон, который призван улучшить механизм противодействия хищению денежных средств ("антифрод") с банковских счетов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, банки обяжут проверять поступление денежных средств на мошенничество, а также возвращать своим клиентам похищенные средства, если переводы совершались без их согласия. Кроме того, банкам будет доступна функция заморозки операции на два дня, если появятся подозрения на мошенничество. Помимо этого, банки смогут отключить дистанционное обслуживание.

Закон закрепляет за банком обязанность возместить физическому лицу похищенные деньги или увеличить остаток электронных средств в полном объеме в случае получения банком от ЦБ информации о проведении операции без согласия клиента.

Похищенная сумма будет возвращена в течение 30 дней после получения заявления клиента о возмещении суммы. Если произошел трансграничный перевод, тогда сумма вернется клиенту в течение 60 дней. Исключениями могут быть те случаи, когда оператор по переводу денежных средств докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа.

Для совершенствования существующего механизма "антифрода" операции будут проверяться не только банком плательщика, но и банком получателя. Теперь банк получателя будет сверять информацию с базой данных Центробанка о случаях или попытках переводов средств без согласия клиента.

Отмечается, что результаты "антифрода" банк получателя должен направить в банк плательщика. Однако это должно быть предусмотрено правилами платежной системы. При этом банк плательщика должен использовать полученную информацию при принятии решения о выявлении признаков мошенничества.

Закон вступит в силу через год после подписания.

По закону банки сами смогут принимать решение не исполнять распоряжение по явно мошенническим операциям в течение двух дней, если граждане сами переводят средства злоумышленникам. Кроме того, банки-получатели смогут останавливать переводы, которые осуществляются на счета, занесенные в базу данных ЦБ о случаях и попытках мошеннического перевода.

Закон предусматривает возможность банков не приостанавливать операции без согласия клиентов, а проверять переводы на признаки мошенничества на этапе до приема к исполнению распоряжения клиента.

"Закон предусматривает отключение банком дистанционного обслуживания мошенника при наличии информации от МВД о возбужденном уголовном деле либо записи в книге учета и состава преступлений. Теперь такая информация будет транслироваться всем кредитным организациям, и банки в обязательном порядке будут отключать электронные счета мошенников, пояснял глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров", – передает ТАСС.

Отмечается, что ЦБ будет распространять информацию в рамках информационного обмена между банками о счетах, которыми пользуются мошенники. Информация будет доступна банку-отправителю. Теперь банк будет знать, что средства переводятся мошеннику.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон предусматривает те случаи, когда мошенники c помощью обмана получают у граждан согласие на перевод. Он считает, что самыми уязвимыми являются люди старшего возраста. Володин заявил, что граждане могут отдать злоумышленникам последние средства, продавая имущество, оформляя кредиты. По мнению председателя ГД, "это необходимо пресечь".

В Сбербанке и ВТБ поддержали данный закон. По данным Сбера, закон простимулирует применять банки автоматизированные системы противодействия, а также совершенствовать качество работы и эффективность процессов.

В ВТБ заявили, что давно начали соблюдать предусмотренные в законе механизмы. В организации считают, если банки переводят средства на счета дропперов из "черного списка", тогда справедливо, чтобы банки возвращали деньги пострадавшим клиентам.

Ранее сообщалось, что мошенники стали массово генерировать фейковые фото банковских карт с помощью чат-бота в Telegram.

Отмечается, что преступники взламывают аккаунт человека в мессенджере и пишут от его имени знакомым с просьбой перевести деньги на счет в банке. После этого они присылают фотографию карты, на которую нужно перечислить деньги.



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