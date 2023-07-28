Совфед одобрил запрет регистрации на российских сайтах с помощью зарубежной почты

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Совет Федерации на заседании в пятницу, 28 июля, одобрил поправки, которыми в том числе запрещается регистрация на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Изменения вносятся в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи".

Ранее соответствующий законопроект приняла Госдума. Согласно ему, с 1 декабря 2023 года регистрация на отечественных интернет-ресурсах будет возможна только посредством российской электронной почты, а также авторизации через портал госуслуг или с помощью Единой биометрической системы.

Кроме того, документ с 1 февраля 2024 года запрещает иностранным лицам владеть российскими новостными агрегаторами. Запрет распространяется в том числе на случаи, когда иностранное лицо владеет только долей в компании.

В числе других нововведений, одобренных депутатами и сенаторами, – обязанность государственных ведомств и провайдеров хостинга пользоваться услугами только российских компаний, а также запрет на публикацию информации о способах обхода блокировок сайтов, нарушение которого чревато внесением ресурса в реестр запрещенной информации.

Данный законопроект внесли в Госдуму еще в 2018 году. На днях член думского комитета по информполитике Антон Горелкин предложил дополнить документ поправкой об ограничениях при регистрации на российских сайтах. Его инициативу поддержал глава комитета Александр Хинштейн.



ГД рассмотрит законопроект о регистрации в Сети при помощи российской почты