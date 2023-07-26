Госдума приняла закон о запрете иностранным лицам владеть новостными агрегаторами РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Государственная дума в ходе последнего планерного заседания весенней сессии приняла в третьем и окончательном чтении закон о запрете иностранным лицам владеть новостными агрегаторами Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно новым нормам, контрольный пакет акций, то есть более 50%, в новостных российских агрегаторах должен принадлежать лицам РФ.

Уточняется, что данный законопроект группа депутатов внесла в ГД еще в 2018 году. Поправки вносятся в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи".

В законе указано, что владельцем новостного агрегатора России не могут быть зарубежное государство, международная организация, иностранное юрлицо или российское юрлицо с иностранным участием, а также иностранцы или граждане РФ, которые имеют гражданство другой страны.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы на заседании 25 июля одобрили поправку к законам "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О связи", которая запрещает регистрироваться на российских сайтах с использованием иностранной электронной почты.

В документе указано, что с 1 декабря 2023 года для регистрации на отечественных информационных ресурсах пользователи должны будут использовать российские почтовые сервисы, мобильный телефон или авторизацию через портал "Госуслуги".