В РФ не планируют закрывать Рунет от внешнего мира – Хинштейн

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У властей РФ нет планов закрывать российский сегмент интернета от внешнего мира, однако страна должна быть готова к возможной изоляции Рунета извне. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Коллеги из Роскомнадзора успешно провели масштабные учения. <...> Отрабатывался и шоковый сценарий, по которому Рунет отключался от международной сети. <...> Отдельно подчеркну, что планов строить закрытый от внешнего мира Рунет в России нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Парламентарий пояснил, что сегодня приоритетом для государства в этой области является обеспечение устойчивости, безопасности и стабильности российского интернета. В частности, страна должна быть готова к возможному отключению от магистральных линий связи извне.

Хинштейн напомнил, что три года назад в РФ был принят так называемый закон о суверенном Рунете. Благодаря ему у России теперь есть все необходимые инструменты для недопущения появления "деструктивного контента или ресурсов" и обеспечения работы интернета даже в условиях изоляции.

Летом прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что отключить Россию от глобального интернета практически невозможно. Тем не менее, отмечал он, если это произойдет, то у страны есть все необходимое для продолжения работы локальных ресурсов.

