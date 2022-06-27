Россию не отключат от всемирного интернета – Песков

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Отключение России от глобального интернета практически невозможно, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по цифровизации Дмитрий Песков.

"А если нам его отключат извне, то мы выживем: локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим", – отметил Песков.

Кроме того, он добавил, что "Россия его отключать не собирается".

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил, что в случае отключения России от точек обмена трафиком в Европе она будет получать интернет-трафик из стран Азии. Шадаев также сообщил о готовности "Ростелекома" к такому развитию событий. Кроме того, прецеденты отключения операторов РФ от международных точек обмена трафиком уже были.

До этого эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, что в случае отключения России от глобальной Сети у граждан не будет доступа к иностранным сервисам и сайтам. Однако существенного вреда это не принесет, считает он.

По словам Власова, недружественные страны могут предпринять различные шаги, вплоть до попытки отключения РФ от глобального интернета, однако российская сторона готовилась и к такому развитию событий.

