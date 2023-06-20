В Минцифры заявили, что введение входа в интернет по паспорту не обсуждается

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Планов по введению входа в интернет с помощью предъявления паспорта нет, заявил глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Об этом сообщает ТАСС.



"Естественно, никаких входов по паспорту не обсуждается", – сказал он в ходе CNews Forum "Кейсы и опыт IT-лидеров".

Ранее зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял, что до конца этого года в РФ проведут пилотное испытание защищенного интернета.

Отмечалось, что вход в Сеть будет доступен для россиян при предъявлении персонального идентификатора, например паспорта.

По его словам, такой интернет будет включать в себя те сервисы, которые соответствуют всем требованиям законодательства России. Свинцов добавил, что скорость внедрения данной технологии будет небыстрой.



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