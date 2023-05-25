Android-устройства заняли почти 90% российского рынка

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На долю проданных в России Android-устройств пришлось 89,6% от всех смартфонов за первый квартал 2023 года, что оказалось на 4,3% больше за прошлый год. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на бизнес-аналитика Артура Махлаюка.

Продажи Android-смартфонов увеличились с 5,65 до 5,85 миллиона. В средствах рост произошел с 89,8 до 107,8 миллиарда рублей.

Доля iPhone в России уменьшилась с 14,4 до 10,4%. По словам эксперта, причинами являются уменьшение объема параллельного импорта и возникновение новых моделей других брендов.

До этого говорилось, что китайские производители смартфонов начали предустанавливать RuStore на устройства, поставляемые в Россию. Предустановка RuStore на смартфоны, продаваемые в РФ, стала обязательной с 1 января 2023 года. Проект постановления, описывающий правила предустановки приложения, разработали в Минцифры РФ.

Ранее Сбербанк предложил клиентам c iOS перейти на отечественный аналог SBOL. Найти его можно в магазине приложений. Также Сбербанк рассылает своим клиентам СМС, в котором есть ссылка для скачивания.