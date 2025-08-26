МВД предупредило о новой схеме обмана с "проверкой терминала"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Аферисты начали обманывать граждан с помощью мошеннической схемы с "проверкой терминала". Об этом сообщили в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Злоумышленник позвонил в магазин и представился специалистом компании-эквайера <...>. Под предлогом "тестирования терминала" он убедил директора перевести 60 тысяч рублей с личного счета на указанную карту", – рассказали в ведомстве.

Мошенник также сообщил, что денежные средства вернутся через 15–20 минут, для убедительности он попросил отправить чек об оплате. Однако деньги так и не вернулись.

Ранее в МВД РФ рассказали, что мошенники начали использовать новую схему обмана. Сначала злоумышленник уверяет потенциальную жертву в том, что городские телефоны могут отключаться, и предлагает перейти на другую линию без потери номера и изменений оплаты по тарифному условию, после чего обещает подготовить необходимые документы.

Через несколько дней с жертвой связываются якобы правоохранители и работники Центробанка РФ, которые говорят, что человек общался с аферистами, которые скопировали его голос и получили доступ к банковским счетам. Мошенники советуют "задекларировать" все наличные средства, и для этого нужно передать их "сотруднику" для зачисления на безопасный счет.

