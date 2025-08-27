Новости мира: более 800 человек погибли в Пакистане из-за наводнений

Более 800 человек погибли за лето в Пакистане из-за проливных дождей и наводнений. В ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий в Пенджабе. Из прибрежных зон эвакуировали почти 200 тысяч человек. Власти региона запросили помощь военных и спасателей.

Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о взрывах на "Северных потоках", руководил диверсионной операцией, сообщается в ордере на арест. Всего в группу входили семь человек. В сентябре 2022 года они установили как минимум четыре взрывных устройства на глубине 70–80 метров недалеко от острова Борнхольм. Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы.

Главное шоссе Тель-Авива и пара перекрестков в Израиле были перекрыты протестующими несколько часов. Полиция задержала одного из демонстрантов. У него нашли дымовую шашку. Акции протеста продолжаются. Митингующие требуют освободить заложников, находящихся в плену у ХАМАС.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.