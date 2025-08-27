Форма поиска по сайту

27 августа, 11:30

Происшествия

Новости мира: более 800 человек погибли в Пакистане из-за наводнений

Новости регионов: трех играющих друг с другом медведиц заметили на Камчатке

В Киргизии могут завести дело против турфирмы, организовавшей восхождение Наговициной

Трубу с горячей водой прорвало в Химках

Три человека погибли в результате тайфуна "Каджики" во Вьетнаме

К поиску пропавшего в Охотском море мужчины присоединились спасатели из Магадана

Новости регионов: река вышла из берегов и затопила село на Сахалине из-за сильных дождей

Прокуратура Стамбула возьмет показания у знакомых пропавшего в Босфоре пловца Свечникова

Новости регионов: уголовное дело возбуждено в Санкт-Петербурге после пожара в жилом доме

В генконсульстве РФ сообщили, что следов пропавшего в Босфоре пловца пока не обнаружено

Более 800 человек погибли за лето в Пакистане из-за проливных дождей и наводнений. В ближайшее время ожидается ухудшение погодных условий в Пенджабе. Из прибрежных зон эвакуировали почти 200 тысяч человек. Власти региона запросили помощь военных и спасателей.

Украинец Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по делу о взрывах на "Северных потоках", руководил диверсионной операцией, сообщается в ордере на арест. Всего в группу входили семь человек. В сентябре 2022 года они установили как минимум четыре взрывных устройства на глубине 70–80 метров недалеко от острова Борнхольм. Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы.

Главное шоссе Тель-Авива и пара перекрестков в Израиле были перекрыты протестующими несколько часов. Полиция задержала одного из демонстрантов. У него нашли дымовую шашку. Акции протеста продолжаются. Митингующие требуют освободить заложников, находящихся в плену у ХАМАС.

