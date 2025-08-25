Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 07:45

Происшествия

Новости мира: ливни вызвали наводнения в центральной части Мексики

Новости мира: ливни вызвали наводнения в центральной части Мексики

Новости регионов: крупный пожар ликвидирован в Крыму

Собянин: два вражеских БПЛА уничтожены на подлете к Москве

Один человек погиб при хлопке в Центральном детском магазине

Четверо из пяти пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной госпитализированы

Новости регионов: в Крыму мужчина сорвался со скалы на Чертовой лестнице

Число пострадавших в ДТП на Фрунзенской набережной в Москве выросло до 5

Четыре человека пострадали при ДТП на Фрунзенской набережной

Два автомобиля столкнулись на Фрунзенской набережной в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 августа

Ливни вызвали наводнения в центральной части Мексики. Местные власти сообщили о нескольких погибших и сотнях пропавших без вести. Кроме того, повреждены десятки автомобилей и тысячи жилых домов.

В Китай пришел тайфун "Кадзики". Стихия затронула прибрежные провинции юга страны. Скорость ветра достигала 170 километров в час, из-за чего международный аэропорт в курортном городе Санья приостановил все авиарейсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика