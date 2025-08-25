Новости мира: ливни вызвали наводнения в центральной части Мексики

Ливни вызвали наводнения в центральной части Мексики. Местные власти сообщили о нескольких погибших и сотнях пропавших без вести. Кроме того, повреждены десятки автомобилей и тысячи жилых домов.

В Китай пришел тайфун "Кадзики". Стихия затронула прибрежные провинции юга страны. Скорость ветра достигала 170 километров в час, из-за чего международный аэропорт в курортном городе Санья приостановил все авиарейсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.