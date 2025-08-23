Мигранты устроили массовую драку в Париже

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 19:30

Происшествия

Спасатели прекратили поиски альпинистки Наговицыной, сломавшей ногу на пике Победы

Цистерна с углекислотой взорвалась в Нижегородской области во время ДТП

Новости регионов: торговый центр загорелся в ставропольском Михайловске

Трамп показал журналистам совместную фотографию с Путиным

Новости мира: на Гавайях произошло извержение вулкана Килаоэа

Новости мира: взрыв произошел на заводе в американской Луизиане

В Париже мигранты устроили массовую драку. Приезжие из Африки и арабских стран не смогли поделить один из парков, из-за чего толпа мужчин избивала друг друга палками и стальными прутьями.

В Будапеште показали масштабное шоу беспилотников. В честь Дня Святого Стефана в небе над городом собрали гигантский крест. Символ католической церкви светился и вращался в небе. Тысячи жителей собрались на центральной площади, чтобы посмотреть на красочное зрелище.

Президент США Дональд Трамп показал журналистам совместную фотографию с Владимиром Путиным во время саммита на Аляске. Кроме того, глава Белого дома добавил, что может пригласить российского лидера на чемпионат мира по футболу, который состоится в Америке в 2026 году.

