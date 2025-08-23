NBC News: Трамп дал понять, что Украине надо пойти на сделку на условиях РФ

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/FRANCIS CHUNG

Президент США Дональд Трамп дал Украине понять, что для достижения перемирия нужно пойти на сделку преимущественно на условиях России. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным телеканала, именно так стоит понимать публикацию Трампа в соцсети Truth Social о том, что Украина, находясь исключительно в оборонительной позиции, не в состоянии победить в конфликте с Россией.

При этом, по словам другого источника, администрация американского президента "не готова сдаваться" в вопросе урегулирования конфликта на Украине и убеждена в том, что "он не может быть разрешен военными методами".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил украинского президента Владимира Зеленского в попытке подорвать усилия по урегулированию конфликта "в стиле трюков "Квартала 95". Он напомнил, что Зеленский до сих пор не отменил собственный указ, запрещающий вести переговоры с Владимиром Путиным.

В свою очередь, замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что украинский лидер готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с президентом России. По словам политика, это является единственным путем для начала данного обсуждения.

