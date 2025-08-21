Подруга Наговициной: застрявшая в горах Киргизии альпинистка получила травму до похода

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Российская альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы в горах Киргизии, получила травму ноги полгода назад. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на подругу альпинистки Лию Попову.

Предположительно, эта травма могла дать о себе знать на высоте около 7 тысяч метров, когда девушка поскользнулась и вновь повредила ту же ногу. При этом, добавила знакомая альпинистки, Наговицина уже пыталась подняться на эту гору в прошлом году.

"Гид тогда повернул назад, сказал, что надо подготовиться. Весь год она бредила походом, это была ее мечта – покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок "Снежный барс", – поделилась Попова.

На этот раз, когда Наговицина повредила ногу, ее спутник решил спускаться вниз без нее, чтобы привести подмогу. После к ней на помощь направились двое альпинистов из Италии и Германии – Лука и Гюнтер. У них также не получилось доставить девушку в безопасное место.

Кроме того, альпинистов настигла непогода. В результате Лука получил отек мозга и погиб. Последующие попытки спасти альпинистку также не принесли результата.

"Что сейчас с Натальей, не знает никто – даже те, кто находится рядом с этим местом. Пишут, что она перестала подавать признаки жизни, но это пока сомнительная информация. Мы все верим в чудо – и ее друзья, и сын", – отметила подруга девушки.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT, за свой тур Наговицина отдала 400 тысяч рублей. Однако гид, который повел группу через сложную горную местность, оказался неопытным.

Спасатели не могут добраться до пострадавшей из-за экстремальных погодных условий и сильного ветра. На месте работают специалисты компании – организатора экспедиции.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. Сообщалось, что 47-летняя альпинистка сломала ногу, из-за чего не смогла продолжить восхождение.

Бывший замначальника отряда "Центроспас" МЧС, Герой России Владимир Легошин рассказал, что Наговицина оказалась в зоне летальной адаптации. Там могут находиться 6 тел погибших, которые скончались на этой вершине в течение нескольких лет.

К настоящему моменту шанс на спасение россиянки не превышает 10%, считает покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов. По его словам, каждый день на этой вершине организм умирает на 10–12% от истощения. Это означает, что сейчас женщина находится на грани своих физических возможностей.