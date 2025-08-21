Альпинист Кубатов: шанс спасти застрявшую в горах Киргизии россиянку не больше 10%

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/natalina_1022

Шанс спасти россиянку Наталью Наговицину, которая застряла в горах Киргизии, не превышает 10%, рассказал РИА Новости президент Федерации альпинизма и спортивного лазания республики, покоритель высочайших гор планеты Эдуард Кубатов.

Он объяснил, что на высоте, на которой находится альпинистка, переменчивые погодные условия, температура не поднимается выше минус 20 градусов. Кроме того, там постоянно дует ветер. Помимо этого, в этой области очень сложный рельеф.

"Это гребень самой вершины, там длинный трехкилометровый траверс. Район Обелиска, где она находится, вообще считается одним из таких сложных участков самого пика Победы", – рассказал Кубатов, отметив, что пик входит в десятку самых сложных для покорения гор в мире.

Эксперт не знаком с Наговициной, но ему известно ее мужество и трагичная история семьи. Он также сказал, что хотел бы, чтобы альпинистку спасли, но каждый день на этой вершине организм умирает на 10–12% от истощения. Сейчас женщина находится на грани своих физических и жизненных возможностей.

"Я очень хочу надеяться на то, что погодные условия дадут возможность пробиться спасателям к ней и все-таки будет положительный исход. Но сейчас вероятность позитивного исхода меньше 10%, завтра этот процент будет еще меньше", – отметил альпинист.

При этом операция по ее спасению займет не менее 5–7 дней. Специалисты высочайшего уровня без акклиматизации никогда не поднимутся на высоту 7 150 метров. Кубатов подчеркнул, что необходима спасательная группа, адаптированная к этой горе и высоте. Обычно она формируется из тех альпинистов, которые находятся в базовом лагере пика Победы или на пути к вершине.

Использовать вертолет на высоте, на которой застряла Наговицына, невозможно. По словам альпиниста, даже еврокоптер с профессиональным пилотом на гималайском уровне может подняться не выше 6 800 метров. Женщину необходимо спустить с 7 100 до 5 000 метров, чтобы туда мог вылететь вертолет.

На ее спасение отправилась группа профессиональных альпинистов, однако даже так спустить человека со сломанной ногой и болевым шоком "практически невозможно". В то же время очень многое зависит от погодных условий, поскольку, если неправильно трактовать погоду и принимать неверные решения, можно потерять всю спасательную команду, заключил Кубатов.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. 47-летняя альпинистка сломала ногу и не смогла продолжить восхождение. Напарник оказал ей первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за подмогой.

Ее пытались спустить два иностранца, но из-за неблагоприятных погодных условий и усталости они не смогли этого сделать. В результате те оставили женщину в спальном мешке. Через несколько дней, 16 августа, к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку.

Бывший замначальника отряда "Центроспас" МЧС, Герой России Владимир Легошин рассказал, что альпинистка оказалась в зоне летальной адаптации. Там могут находиться 6 тел погибших, которые скончались там в течение нескольких лет.

