МИД РФ находится в контакте с посольством в Бишкеке по спасению россиянки Наговициной

МИД России поддерживает связь с посольством страны в Бишкеке, занимаясь вопросом эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, которая застряла в горах Киргизии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

Дипломат высоко оценила усилия киргизских властей, которые оперативно реагируют на это чрезвычайное происшествие и принимают необходимые меры для спасения женщины.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. По данным СМИ, 47-летняя альпинистка сломала ногу 12 августа и не смогла продолжить восхождение, оказавшись на высоте около 7 тысяч метров. Ее напарник оказал ей первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за подмогой.

Россиянку пытались спустить с горы два иностранца, но из-за неблагоприятных погодных условий и усталости они не смогли этого сделать. В результате они оставили женщину в спальном мешке. 16 августа к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку.

Следующую попытку спасения предполагалось предпринять 20 августа с учетом погодных условий. Ожидается, что спасение займет 2–3 дня.

Параллельно была проведена эвакуация еще нескольких групп альпинистов из района пиков Победы и Хан-Тенгри. Спасти удалось 62 человека, среди которых граждане России, Киргизии, Казахстана, Китая и Великобритании.

Вместе с тем в рамках этой операции в Иссык-Кульскую область было доставлено тело российского альпиниста Алексея Ермакова, который погиб 16 августа.

Кроме того, были госпитализированы двое альпинистов из группы Наговициной. Это россиянин и гражданин Германии. В группу, помимо указанных троих, входил также итальянец, однако он погиб.