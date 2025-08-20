20 августа, 16:15Происшествия
Европеец попытался спасти застрявшую на подъеме московскую альпинистку и погиб
Европеец погиб, пытаясь спасти застрявшую на подъеме в Киргизии московскую альпинистку Наталью Наговицину. Об этом рассказала генеральный директор туристической компании Елена Калашникова.
Наговицина сломала ногу на высоте 7 200 метров. Рядом с ней был только ее напарник. Эвакуировать альпинистку сам он не мог, поэтому отправился ниже за помощью.
На высоте 6 900 были еще два альпиниста – итальянец и немец. Втроем спустить пострадавшую с вершины не удалось. Для альпинистки установили палатку, оставили продукты, и после этого продолжили спуск, чтобы добраться до спасателей.
По словам представителя туристической компании, один из европейцев погиб.
