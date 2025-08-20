Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

20 августа, 16:15

Европеец попытался спасти застрявшую на подъеме московскую альпинистку и погиб

Европеец погиб, пытаясь спасти застрявшую на подъеме в Киргизии московскую альпинистку Наталью Наговицину. Об этом рассказала генеральный директор туристической компании Елена Калашникова.

Наговицина сломала ногу на высоте 7 200 метров. Рядом с ней был только ее напарник. Эвакуировать альпинистку сам он не мог, поэтому отправился ниже за помощью.

На высоте 6 900 были еще два альпиниста – итальянец и немец. Втроем спустить пострадавшую с вершины не удалось. Для альпинистки установили палатку, оставили продукты, и после этого продолжили спуск, чтобы добраться до спасателей.

По словам представителя туристической компании, один из европейцев погиб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин, Алина Гилева, Рустам Шафиуллин

