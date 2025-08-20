Новости мира: более 17 детей погибли в ДТП в Афганистане

Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Новости

Новости

20 августа, 11:45

Происшествия

Новости регионов: ТЦ "Лапландия" загорелся в Кемерове

Десятки человек подключились к спасению альпинистки Наговициной в Киргизии

Автомобиль перевернулся на севере Москвы

Новости регионов: пожар в крымском селе Трехпрудное локализован на площади 26 га

Российская альпинистка сломала ногу и застряла на пике Победы в Кыргызстане

В Москве произошло ДТП с участием машины скорой помощи

Мужчина ударил супругу за посещение бара без его разрешения в Москве

Ребенок получил травму на эскалаторе в ТЦ Екатеринбурга

Более 70 человек погибли в аварии с автобусом в Афганистане. Он столкнулся с мотоциклом и грузовиком. Среди погибших – 17 детей. По данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель автобуса превысил скорость.

В Испании перекрыли автотрассы и железные дороги из-за пожаров, которые не могут потушить уже несколько дней. Местные жители пытаются помогать спасателям, однако остановить огонь не удается. Известно о четырех погибших. Бороться с пожарами мешает аномальная жара и ветреная погода.

Великобритания и Франция могут столкнуться с трудностями, если решат отправить войска на Украину. Об этом пишут американские СМИ, ссылаясь на неназванного европейского дипломата. По данным агентства Bloomberg, вооруженные силы на Украину готовы отправить около десяти стран. Как отмечал представитель кремля Дмитрий Песков, для России неприемлемо размещение иностранных военных у ее границ.

Эти и другие новости – в эфире телеканала Москва 24.

