Новости мира: более 17 детей погибли в ДТП в Афганистане

Более 70 человек погибли в аварии с автобусом в Афганистане. Он столкнулся с мотоциклом и грузовиком. Среди погибших – 17 детей. По данным полиции, авария произошла из-за того, что водитель автобуса превысил скорость.

В Испании перекрыли автотрассы и железные дороги из-за пожаров, которые не могут потушить уже несколько дней. Местные жители пытаются помогать спасателям, однако остановить огонь не удается. Известно о четырех погибших. Бороться с пожарами мешает аномальная жара и ветреная погода.

Великобритания и Франция могут столкнуться с трудностями, если решат отправить войска на Украину. Об этом пишут американские СМИ, ссылаясь на неназванного европейского дипломата. По данным агентства Bloomberg, вооруженные силы на Украину готовы отправить около десяти стран. Как отмечал представитель кремля Дмитрий Песков, для России неприемлемо размещение иностранных военных у ее границ.

Эти и другие новости – в эфире телеканала Москва 24.