Новости мира: пожар вспыхнул в строящемся Центре исламской цивилизации в Ташкенте

Пожар вспыхнул в строящемся Центре исламской цивилизации в Ташкенте. По предварительной информации, там загорелись стройматериалы. В итоге пламя удалось потушить, никто не пострадал.



В Техасе машина протаранила ресторан в тот момент, когда два фуд-блогера снимали обзор на еду. Автомобиль разбил стекло и влетел в стол, за которым пара дегустировала блюда. Оба блогера получили порезы и ушибы.

Необычное предложение руки и сердца было сделано в Гватемале. Местом выбрали смотровую площадку с видом на вулкан. Именно в этот момент, когда молодой человек достал кольцо, из кратера выстрелил мощный салют из лавы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

