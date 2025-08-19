Форма поиска по сайту

19 августа, 16:30

Происшествия

Новости мира: пожар вспыхнул в строящемся Центре исламской цивилизации в Ташкенте

Россиянка сломала ногу на пике Победы в Киргизии и неделю находится на высоте 7 тыс метров

Мужчина избил свою супругу на юге Москвы

Новости регионов: число погибших из-за взрыва в Рязанской области выросло до 25 человек

Суд в Москве избрал меру пресечения для блогера Никиты Ефремова

Новости мира: Вучич пообещал восстановить порядок в Сербии

Новости регионов: лесной пожар в ЛНР распространился на площади 500 гектаров

Новости регионов: режим ЧС введен в Станично-Луганском округе ЛНР из-за лесного пожара

Новости мира: протестующие в Белграде разбили окна в штаб-квартире правящей партии

Несколько автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе под Мытищами

Пожар вспыхнул в строящемся Центре исламской цивилизации в Ташкенте. По предварительной информации, там загорелись стройматериалы. В итоге пламя удалось потушить, никто не пострадал.

В Техасе машина протаранила ресторан в тот момент, когда два фуд-блогера снимали обзор на еду. Автомобиль разбил стекло и влетел в стол, за которым пара дегустировала блюда. Оба блогера получили порезы и ушибы.

Необычное предложение руки и сердца было сделано в Гватемале. Местом выбрали смотровую площадку с видом на вулкан. Именно в этот момент, когда молодой человек достал кольцо, из кратера выстрелил мощный салют из лавы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

