МЧС направило 100 человек на ликвидацию последствий ЧП в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

МЧС России направило в Рязанскую область дополнительную группировку из 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Спасатели аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Ногинского спасцентра следуют к месту поисково-спасательных работ", – говорится в сообщении.

В группировку в том числе входят 6 кинологических расчетов и 10 единиц техники. С собой у специалистов имеется необходимое оборудование и инструменты.

Кроме того, в поселке Лесной Шиловского района работают горячая линия и штаб по оказанию помощи пострадавшим.

"Обратиться можно по адресу улица Школьная, дом 13, помещение Лесновской средней школы. Организована горячая линия, которая также работает круглосуточно: 8 (491) 363-74-64", – сообщает телеграм-канал оперштаба региона.

На заводе "Эластик" в Рязанской области 15 августа взорвался порох. По предварительной информации, во время детонации полностью разрушилось здание, а причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.

Как уточнял губернатор региона Павел Малков, в результате происшествия погибли 5 человек и более 100 пострадали. Людям оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

