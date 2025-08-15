РИА Новости: три человека пострадали при взрыве в пороховом цеху в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "Рязань. Происшествия"

Три человека пострадали при взрыве и пожаре в пороховом цеху завода "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, при детонации здание полностью разрушилось.

В свою очередь, в оперштабе региона подтвердили, что на предприятии в Рязанской области произошел пожар. В настоящее время пострадавшие направлены в больницу, однако официально их число не сообщается. Все оперативные службы работают на месте происшествия. Кроме того, в регионе создан штаб по ликвидации последствий ЧП на производстве.

Ранее один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва на металлургическом предприятии города Волжского в Волгоградской области. По версии следствия, во время ремонтных работ в одном из цехов завода в результате разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением.

До этого на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края обрушилась порода. В результате один человек погиб. Спасательную операцию по эвакуации тела провели горноспасатели.