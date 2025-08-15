При взрыве под Рязанью погибли 5 человек и более 100 пострадали

Фото: телеграм-канал "Павел Малков"

В результате происшествия на предприятии Шиловского района Рязанской области погибли 5 человек и более 100 пострадали. Такие данные привел губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

Глава субъекта добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.

Малков приехал на место происшествия и заслушал доклады о текущей ситуации, а также дал главе муниципалитета поручение о введении ЧС муниципального уровня. В настоящий момент там работают все ведомства и оперативные службы.

О взрыве пороха на заводе "Эластик"стало известно 15 августа. По предварительной информации, во время детонации полностью разрушилось здание, а причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

