15 августа, 15:10Происшествия
При взрыве под Рязанью погибли 5 человек и более 100 пострадали
Фото: телеграм-канал "Павел Малков"
В результате происшествия на предприятии Шиловского района Рязанской области погибли 5 человек и более 100 пострадали. Такие данные привел губернатор региона Павел Малков в своем телеграм-канале.
Глава субъекта добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, в том числе психологическая.
Малков приехал на место происшествия и заслушал доклады о текущей ситуации, а также дал главе муниципалитета поручение о введении ЧС муниципального уровня. В настоящий момент там работают все ведомства и оперативные службы.
О взрыве пороха на заводе "Эластик"стало известно 15 августа. По предварительной информации, во время детонации полностью разрушилось здание, а причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.