15 августа, 15:00Происшествия
Дело возбуждено после взрыва на предприятии в Рязанской области
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на предприятии, говорится в телеграм-канале СУ Следственного комитета по региону.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.
О взрыве пороха на заводе "Эластик" стало известно 15 августа. Предварительно установлено, что во время детонации здание полностью разрушилось. Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.
По последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека, еще 20 пострадали. В Рязанской области создали штаб по ликвидации последствий взрыва на предприятии. На место инцидента выехал губернатор Павел Малков.
