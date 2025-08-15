Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

15 августа, 15:00

Происшествия

Дело возбуждено после взрыва на предприятии в Рязанской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Рязанской области возбудили уголовное дело после ЧП на предприятии, говорится в телеграм-канале СУ Следственного комитета по региону.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц.

О взрыве пороха на заводе "Эластик" стало известно 15 августа. Предварительно установлено, что во время детонации здание полностью разрушилось. Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.

По последним данным, в результате ЧП погибли четыре человека, еще 20 пострадали. В Рязанской области создали штаб по ликвидации последствий взрыва на предприятии. На место инцидента выехал губернатор Павел Малков.

Не менее трех человек погибли при взрыве на заводе под Рязанью

происшествиярегионы

