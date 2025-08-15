Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 13:04

Происшествия

Число погибших на предприятии в Рязанской области увеличилось до 4

Видео: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших на предприятии в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 4, передает региональный оперативный штаб.

Специалисты уточняют количество пострадавших в результате инцидента. Граждан, которым требуется помощь врачей, направляют в межмуниципальный медицинский центр рабочего поселка Шилово, говорится в сообщении.

О взрыве пороха на заводе "Эластик" стало известно 15 августа. Предварительно установлено, что во время детонации здание полностью разрушилось. Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности.

По последним данным, пострадали 20 человек. В Рязанской области создали штаб по ликвидации последствий взрыва на предприятии. На место инцидента выехал губернатор Павел Малков.

происшествиярегионы

