3 человека погибли и 20 пострадали при взрыве пороха на заводе под Рязанью – СМИ

При взрыве пороха на заводе "Эластик" в Шиловском районе Рязанской области погибли 3 человека, еще более 20 пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По предварительной информации, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.

В свою очередь, в оперштабе региона сообщили, что в области создан штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии. В него вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Пострадавших направили в районную больницу, на место происшествия выехал губернатор Павел Малков.

О взрыве на предприятии в Рязанской области стало известно 15 августа. Предварительно установлено, что при детонации здание полностью разрушилось. На месте работают все оперативные службы.

