15 августа, 12:28Происшествия
3 человека погибли и 20 пострадали при взрыве пороха на заводе под Рязанью – СМИ
По предварительной информации, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности.
В свою очередь, в оперштабе региона сообщили, что в области создан штаб по ликвидации последствий ЧП на предприятии. В него вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Пострадавших направили в районную больницу, на место происшествия выехал губернатор Павел Малков.
О взрыве на предприятии в Рязанской области стало известно 15 августа. Предварительно установлено, что при детонации здание полностью разрушилось. На месте работают все оперативные службы.