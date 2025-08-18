Новости мира: протестующие подожгли офис правящей партии в Сербии

Протестующие подожгли офис сербской правящей партии. Полиция при этом применила слезоточивый газ. Столкновения произошли в нескольких городах страны, в том числе в Белграде. Сербская оппозиция во главе со студенческими организациями проводит акции протеста уже 9 месяцев. Они начались после того, как на вокзале второго по величине города страны Нови-Сада обрушился железобетонный козырек, убивший 16 человек.

Также сотни тысяч израильтян вышли на крупнейший за последнее время митинг. Он состоялся в Тель-Авиве. Демонстранты требовали немедленно заключить сделку с ХАМАС и освободить заложников, а также выступали против расширения военной операции в секторе Газа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

