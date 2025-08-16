16 августа, 23:30Происшествия
Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Щербинке
Фото: телеграм-канал SHOT
Прокуратура ТиНАО контролирует установление причин пожара в Щербинке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По факту случившегося проводится процессуальная проверка.
В экстренных службах ТАСС заявили, что площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.
Неэксплуатируемое строение и склад загорелись в Щербинке вечером 16 августа. По данным МЧС, пожар произошел по адресу Люблинская улица, дом 10. На месте ЧП работают пожарные, информация о пострадавших не поступала.
Как указывали СМИ, в одном из зданий расположена букмекерская контора, в помещении могли находиться люди. Также журналисты не исключили версию поджога.
