Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара в Щербинке

Прокуратура ТиНАО контролирует установление причин пожара в Щербинке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. По факту случившегося проводится процессуальная проверка.

В экстренных службах ТАСС заявили, что площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.

Неэксплуатируемое строение и склад загорелись в Щербинке вечером 16 августа. По данным МЧС, пожар произошел по адресу Люблинская улица, дом 10. На месте ЧП работают пожарные, информация о пострадавших не поступала.

Как указывали СМИ, в одном из зданий расположена букмекерская контора, в помещении могли находиться люди. Также журналисты не исключили версию поджога.