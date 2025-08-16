Два здания загорелись в Щербинке

Фото: телеграм-канал SHOT

Неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад загорелись в Щербинке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

По данным ведомства, пожар произошел по адресу Люблинская улица, дом 10. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

Как пишут СМИ, в загоревшемся строении расположена букмекерская контора. По словам журналистов, в помещении могли находиться люди, не исключается версия о поджоге.

Ранее в Коммунарке загорелись два частных дома и отдельно стоящий гараж. Огнеборцы смогли локализовать возгорание, информация о пострадавших не поступала.

До этого на Живописной улице в Москве произошел пожар в бытовках. Огонь успел распространиться на площади 45 квадратных метров. Прибывшие пожарные потушили пламя, пострадавших нет.