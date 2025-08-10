Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Бытовки горели на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице, передает Агентство "Москва".

Возгорание было выявлено на Живописной улице. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли потушить пламя, которое успело распространиться на площади 45 квадратных метров.

В результате, как уточнили в ведомстве, никто не пострадал.

Ранее в районе Шипиловского проезда горели 10 гаражей. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы несколько пожарных машин.

До этого пожар произошел в сауне фитнес-клуба "Дельта-спорт" на Скандинавском бульваре в Москве. По данным МЧС, никто в результате произошедшего не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

