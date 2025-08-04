Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в гаражном комплексе в Екатеринбурге повредил 130 автомобилей и два квадроцикла, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Возгорание произошло на последнем этаже пятиэтажного здания, расположенного на улице Фронтовых бригад. Огонь удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, а затем и полностью потушить.

В результате ЧП никто не пострадал, однако сгорели 24 автомобиля. Также пламя повредило крышу комплекса. К тушению были привлечены 55 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее на парковке подмосковного села Акулово сгорели 13 машин. По предварительным сведениям, очаг находился в первом ряду. Прибывшим к месту происшествия сотрудникам МЧС удалось локализовать открытое горение легковых автомобилей.