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04 августа, 07:54

Происшествия

Пожар в гаражном комплексе в Екатеринбурге повредил 130 автомобилей

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар в гаражном комплексе в Екатеринбурге повредил 130 автомобилей и два квадроцикла, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Возгорание произошло на последнем этаже пятиэтажного здания, расположенного на улице Фронтовых бригад. Огонь удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, а затем и полностью потушить.

В результате ЧП никто не пострадал, однако сгорели 24 автомобиля. Также пламя повредило крышу комплекса. К тушению были привлечены 55 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее на парковке подмосковного села Акулово сгорели 13 машин. По предварительным сведениям, очаг находился в первом ряду. Прибывшим к месту происшествия сотрудникам МЧС удалось локализовать открытое горение легковых автомобилей.

Автомобиль загорелся на парковке недалеко от станции метро "Речной вокзал"

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