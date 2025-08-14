Новости регионов: крупный пожар произошел в кафе в Ростовской области

Крупный пожар произошел в одном из кафе Красного Сулина в Ростовской области. По информации МЧС, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных распространения пламени удалось избежать.

На Камчатке затихла Ключевская сопка, один из самых активных вулканов. Ученые сообщают, что сейчас в его кратере образовался новый шлаковый конус.

