06 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: в центре Сочи произошла массовая драка

Новости мира: в Бразилии вспыхнул пожар на заводе по производству внедорожников

Новости мира: на юге Франции вспыхнули масштабные лесные пожары

Жители Рассказовки пожаловались на качество воды в ЖК

На МКАД произошла крупная авария с участием такси

Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Новости мира: суд приговорил главу Гагаузии Гуцул к 7 годам тюрьмы

ДТП произошло на МКАД возле пересечения с Профсоюзной улицей

"Московский патруль": дело заведено против женщины, угрожавшей убить ребенка в Звенигороде

"Московский патруль": нотариус из Москвы помог полиции поймать двух мошенников

В центре Сочи произошла массовая драка. Группа молодых людей устроила потасовку в торговом центре, прохожие пытались разнять конфликтующих, но не смогли. Причины и последствия инцидента неизвестны.

В Приморском крае у берегов Находки заметили трехметровую акулу. Хищницу сняли на видео с судна во время ночного рейда. По предварительным данным, это сельдевая акула, которая не опасна для человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

