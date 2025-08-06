Новости регионов: в центре Сочи произошла массовая драка

В центре Сочи произошла массовая драка. Группа молодых людей устроила потасовку в торговом центре, прохожие пытались разнять конфликтующих, но не смогли. Причины и последствия инцидента неизвестны.

В Приморском крае у берегов Находки заметили трехметровую акулу. Хищницу сняли на видео с судна во время ночного рейда. По предварительным данным, это сельдевая акула, которая не опасна для человека.

