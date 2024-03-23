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23 марта, 17:51

Спорт

Василия Уткина похоронили на Никольско-Трубецком кладбище

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Похороны спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина прошли на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе.

О смерти Уткина стало известно вечером 19 марта. Журналист Иван Карпов предположил, что у комментатора могли возникнуть проблемы с сердцем.

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Днем в субботу, 23 марта, в ЦКБ при президенте России прошла церемония прощания с Уткиным.

Василий Уткин родился 6 марта 1972 года. Работу на телевидении он начал в 1989 году и стал известен как комментатор НТВ и "НТВ-Плюс". В 2004 и 2005 годах стал лауреатом премии ТЭФИ в номинации "Лучший спортивный комментатор".

Умер спортивный журналист Василий Уткин

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