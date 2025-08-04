Новости мира: два водяных торнадо образовались на северо-востоке Италии

Жители северо-востока Италии стали свидетелями уникального природного явления. Около побережья Адриатического моря образовались сразу два водяных торнадо. Потом они соединились в один огромный смерч.

В Австралии в минувшие выходные начались снегопады. На севере Нового Южного Уэльса выпало рекордное количество осадков с середины 1980-х. Десятки городов оказались под самыми толстыми за последнее время сугробами. Причем в некоторых районах штата Квинсленд снег выпал впервые за 10 лет.

Александр Овечкин поставил новый рекорд. Форвард "Вашингтона" заработал самую большую сумму в истории НХЛ. Как пишет западная пресса, за 20 лет российский хоккеист получил почти 162 миллиона долларов. На втором месте по этому показателю оказался игрок "Питтсбурга" Сидни Кросби – у него около 156 миллионов. Замыкает тройку Евгений Малкин, заработавший за свою карьеру почти 147 миллионов долларов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.