Новости мира: в США вспыхнул пожар в Национальном лесу "Лос-Падрес"

В США вспыхнул крупный пожар в Национальном лесу "Лос-Падрес" рядом с Санта-Барбарой. Огонь охватил тысячи гектаров, локализовать удалось только 5% очага. Жителям близлежащих районов пришлось покинуть свои дома.

В Австралии в регионе Новый Южный Уэльс выпал снег. Сотни машин застряли на заснеженных холмах, спасатели эвакуировали людей. Местные районы ожидают мощные ливни, уже объявлена угроза наводнений.

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