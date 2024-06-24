Умерла теннисистка и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева

Фото: ТАСС/Игорь Уткин

Советская теннисистка и спортивный телекомментатор Анна Дмитриева скончалась 24 июня на 84-м году жизни. Об этом ТАСС заявила жена внука Дмитриевой пловчиха Станислава Комарова.

По ее словам, Дмитриева долгое время сражалась с болезнью. До последнего дня шутила, была позитивной и оставалась "абсолютным воином", добавила Комарова. Как указала собеседница агентства, Дмитриева после окончания карьеры давала многим атлетам раскрыться на телевидении.

В свою очередь, российский фотограф и журналист Юрий Рост назвал Дмитриеву человеком "невероятной красоты" и "ближайшим многолетним сердечным другом", передает "Газета.ру".

"Красивая женщина, великая теннисистка, выдающийся телевизионный спортивный комментатор и организатор лучших спортивных программ. Образованная, тонко понимающая все, умная, терпеливая", – перечислил Рост.

Анна Дмитриева являлась заслуженным мастером спорта Советского Союза по теннису, 18-кратной чемпионкой СССР в одиночном, смешанном и парном разрядах. В 1964 году она была на третьем месте в рейтинге сильнейших европейских теннисисток. С 1975 года работала спортивным комментатором на телевидении, с 1993-го – на телеканале НТВ. С 2004 по 2010 год возглавляла дирекцию спортивных каналов "НТВ-Плюс".