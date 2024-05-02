Чемпион по кулачному бою Александр Коломыцев умер на 38-м году жизни

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Российский чемпион по кулачному бою в супертяжелом весе Александр Коломыцев по прозвищу Воля скончался в возрасте 37 лет. Об этом рассказал соведущий Hardcore Fighting, боец ММА Эдуард Германский в своем телеграм-канале.

"До последнего хочется верить, что это просто чья-то очень злая и плохая шутка", – написал Германский.

По словам брата Коломыцева Ярослава, причиной смерти стала остановка сердца. В беседе с "Газетой.ру" он уточнил, что спортсмен умер во сне.

Он отметил, что брат не жаловался на самочувствие.

"Гладкая мышца сердца – она такая, у спортсменов оно частенько бывает", – сказал Ярослав Коломыцев, добавив, что прощание состоится 3 мая в Ростове-на-Дону, а похороны в Астрахани.

Девушка скончавшегося бойца Алла Алексеева сказала, что 15 мая у Коломыцева была запланирована операция. Кроме того, в этот же день он планировал сделать ей предложение.

"Александр в Ростов поехал на день рождения своих дочерей. <...> Александр был с большим, добрым сердцем, все сложности и проблемы своих близких принимал как свои личные. К сожалению, в один момент его сердечко не выдержало", – добавила Алексеева.

Александр Коломыцев был чемпионом России по К-1 и ММА, а также чемпионом международного турнира по рукопашному бою. Летом 2022-го он принял участие в своем первом кулачном поединке и стал чемпионом "Гран-при Hardcore FC" в супертяжелом весе, одержав четыре победы без единого поражения.