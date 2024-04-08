Умер чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич

Фото: телеграм-канал "Федерация велосипедного спорта России"

Чемпион России по велоспорту Алексей Цатевич умер на 35-м году жизни. Об этом заявила пресс-служба Федерации велосипедного спорта РФ, выразив искренние соболезнования родственникам погибшего.

Проститься с Цатевичем можно будет 10 апреля в храме Александра Невского в Верхней Пышме Свердловской области, где он родился.

Велоспортом спортсмен стал заниматься в родном городе, а после стал тренироваться в Центре олимпийской подготовки "Агидель" в Уфе. Он представлял сборную России по велоспорту на шоссе и участвовал в турнирах от команды мирового тура "Катюша" и "Газпром-Русвело".

В его активе – победа в групповой гонке на Спартакиаде, в гонке "критериум" чемпионата России и в соревновании "Ле Самын". Кроме того, он являлся призером Кубков мира, многодневных гонок "Тур де л’Авенир" и других международных стартов. Также у Цатевича имеется орден Мужества второй степени.

