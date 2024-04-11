Умер бывший спортсмен и актер О. Джей Симпсон

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Бывший актер и спортсмен О. Джей Симпсон ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщила его семья в соцсети X (ранее Twitter).

"10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, проиграл в борьбе с раком. Он был окружен своими детьми и внуками", – говорится в сообщении.

Семья актера попросила поклонников уважать их пожелания относительно уединения.

Симпсон родился 9 июля 1947 года. Он был американским раннинбеком и актером, первым игроком Национальной футбольной лиги, который пробежал с мячом более 2 000 выносных ярдов за сезон. После завершения спортивной карьеры он снимался в различной рекламе.

Спортсмен стал наиболее известным после обвинения в убийстве своей бывшей супруги и ее возлюбленного в 1994 году, однако суд присяжных оправдал Симпсона.

Артист снялся в таких фильмах, как "История О. Дж. Симпсона", "О. Джей Симпсон: Нерассказанная история", "Американская трагедия", "О. Джей: Испытание века", "Суд над О. Дж. Симпсоном: настоящая история" и других.

