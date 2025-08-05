Один из пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Врачи борются за жизнь пострадавшего в ДТП с автобусом в Ленинградской области, который находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, всего в стационарах проходят лечение 9 человек.

"Один – в тяжелом состоянии. Остальные – в состоянии средней степени тяжести", – уточнил Кузнецов.

Он добавил, что все пострадавшие получают помощь в полном объеме. При этом для тех, кто находится в тяжелом состоянии, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров Минздрава России.

О ДТП стало известно 4 августа, когда туристический автобус столкнулся с грузовым составом на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец в Ленинградской области.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщали, что машинист электропоезда экстренно затормозил, но расстояние было недостаточным, поэтому аварии избежать не удалось.

В результате столкновения состав с рельсов не сошел, а бригада поезда за медицинской помощью не обращалась. При этом среди пассажиров автобуса зафиксировали 16 пострадавших. Еще 1 человек погиб.