Новости мира: баржа для запуска фейерверков вспыхнула в Японии

В Японии вспыхнула баржа для запуска фейерверков. ЧП произошло в портовом городе Иокогама. Рабочие подготавливали судно к шоу, которое собирались показать на фестивале фейерверков. Однако как только они установили на судне пусковые пиротехнические установки, вспыхнуло пламя. Огонь быстро добрался до пороховых зарядов, и они начали взрываться. Сообщается, что на борту находились пять человек. Всех спасли.

В Великобритании самолет местной авиакомпании Jet2 едва не потерял управление при посадке. Инцидент произошел в аэропорту Лидс-Брэдфорд. Причиной стал сильный ветер от шторма "Флорис". Лайнер начало сносить в сторону. Несмотря на это, пилотам удалось выровнять борт, однако удар о взлетно-посадочную полосу получился жестким.

Турецкие авиакомпании хотят запретить использовать пауэрбанки во время полета. Причиной стал инцидент на рейсе Стамбул – Сеул. Его пришлось развернуть на середине пути и вернуть в Турцию, потому что один из пассажиров потерял внутри салона пауэрбанк. Такие устройства считаются в турецкой гражданской авиации потенциально пожароопасными.

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