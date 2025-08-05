Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 07:30

Происшествия

Новости мира: баржа для запуска фейерверков вспыхнула в Японии

Новости мира: баржа для запуска фейерверков вспыхнула в Японии

Новости регионов: новое сильное землетрясение произошло у побережья Камчатки

ДТП с грузовиком и автомобилем скорой помощи произошло ночью в Москве

Фургон загорелся под мостом на Волоколамском шоссе в Москве

Обвалившийся в Туапсинском районе мост построят заново

Новости регионов: фура врезалась в металлическое ограждение на южном обходе Подольска

"Московский патруль": в МЧС рассказали, как уберечь загородный дом от удара молнии

"Московский патруль": в Химках задержан подозреваемый по делу о тройном убийстве

"Московский патруль": в Москве прошло первое слушание по делу о теракте в "Крокусе"

"Московский патруль": в Балашихе задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство

В Японии вспыхнула баржа для запуска фейерверков. ЧП произошло в портовом городе Иокогама. Рабочие подготавливали судно к шоу, которое собирались показать на фестивале фейерверков. Однако как только они установили на судне пусковые пиротехнические установки, вспыхнуло пламя. Огонь быстро добрался до пороховых зарядов, и они начали взрываться. Сообщается, что на борту находились пять человек. Всех спасли.

В Великобритании самолет местной авиакомпании Jet2 едва не потерял управление при посадке. Инцидент произошел в аэропорту Лидс-Брэдфорд. Причиной стал сильный ветер от шторма "Флорис". Лайнер начало сносить в сторону. Несмотря на это, пилотам удалось выровнять борт, однако удар о взлетно-посадочную полосу получился жестким.

Турецкие авиакомпании хотят запретить использовать пауэрбанки во время полета. Причиной стал инцидент на рейсе Стамбул – Сеул. Его пришлось развернуть на середине пути и вернуть в Турцию, потому что один из пассажиров потерял внутри салона пауэрбанк. Такие устройства считаются в турецкой гражданской авиации потенциально пожароопасными.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожартранспортза рубежомвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика